Furti di alimentari nei market: quattro denunciati

Denunciate sette persone durante le festività. E’ il frutto di un’operazione ad ampio raggio dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, che hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a prevenire eventuali turbative dell’ordine pubblico, con particolare riguardo all’uso improprio di fuochi d’artificio, nonché al contrasto dei reati in genere. Questa volta i militari portuensi hanno eseguito accurati controlli a carico di 30 esercizi commerciali, di 37 persone sottoposte agli arresti domiciliari, di 200 persone ritenute di interesse operativo e di 80 veicoli. Il bilancio complessivo è di sette persone denunciate in stato di libertà, di cui quattro per furto di generi alimentari da un supermercato, che sono stati immediatamente restituiti agli aventi diritto; una per furto di parti meccaniche da un trattore presente all’interno di un’azienda agricola, anch’esse immediatamente restituite al proprietario. Inoltre due in quanto colti alla guida di autoveicoli con un tasso alcoolico pari a 1,27 Gl e 2,97 Gl, ai quali è stata anche ritirata la patente di guida. Infine otto sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. I carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense, come nel resto della provincia, continueranno anche nelle prossime settimane. Ancora una volta il lavoro sul territorio dei carabinieri dà i suoi frutti, grazie ai controlli sistematici per pizzicare i malviventi. Tante indagini che spesso portano a scoraggiare il formarsi della microcriminalità.

f.v.