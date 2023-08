Furti di gasolio dai tir Nei guai in due

CENTO

A seguito di una indagine della polizia locale nel Bolognese, due persone di Cento sono state accusate di avere rubato gasolio da cinque mezzi d’opera parcheggiati in un cantiere, all’altezza del Ponte Nuovo di Pieve di Cento, dove è in corso di realizzazione la ciclovia Lungoreno. I due presunti ladri, sono dunque un uomo e una donna, italiani e residenti a Cento, che sono stati identificati e denunciati dalla Polizia Locale Reno Galliera, anche grazie alla visione di alcune telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dal responsabile del cantiere, che lamentava ripetuti furti di carburante, per circa 800 euro, dai camion. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’indagine. "Esprimo gratitudine verso chi non ha voluto lasciar passare questa ingiustizia subita – ha detto il primo cittadino pievese - ed esprimo grande gratitudine verso la professionalità e determinazione della nostra polizia locale che ha raccolto la segnalazione e ha lavorato per giorni per arrivare ad identificare e poi denunciare questi due ladri". Indagine che proprio utilizzando le telecamere locali, ha permesso di identificare chi si era macchiato del reato e raggiungerlo con una denuncia facendo poi fare alla giustizia il suo corso.