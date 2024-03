Furti, due in manette . Raffica di colpi in casa. Traditi dalle fotografie del bottino sul cellulare

Si appostava nei parcheggi di supermercati, centri ricreativi e dell’ospedale. Sceglieva con cura le auto da aprire, prediligendo quelle nelle quali il proprietario aveva lasciato le chiavi di casa nell’abitacolo. Sulla base dei dati della carta di circolazione raggiungeva poi la casa della vittima e la svaligiava, entrando senza particolari problemi dalla porta d’ingresso. In alcuni casi fotografava o filmava il bottino, vantandosi delle sue prodezze e, in un caso, di avere trovato dei giocattoli da regalare alla figlioletta. Sono in tutto una quindicina i furti che sarebbero stati commessi in città con queste modalità. Colpi dei quali sono stati ritenuti responsabili due 35enni ‘trasfertisti’, provenienti dal vicino Veneto. I due sono stati arrestati nella mattinata di ieri dalla polizia di Stato, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip. Oltre ai due arrestati – tutti con numerosi precedenti di polizia – sotto la lente degli inquirenti è finito anche un ferrarese di mezza età, incensurato. Quest’ultimo è sospettato di essere il ricettatore di una parte della refurtiva. A suo carico è stata eseguita una perquisizione nel corso della quale gli uomini della squadra mobile avrebbero acquisito una serie di oggetti ora al centro di ulteriori approfondimenti.

L’inchiesta ha preso il via da un arresto in flagranza eseguito nel febbraio del 2023. Da quell’episodio sono state avviate le indagini attraverso l’analisi di tabulati telefonici e telecamere di sorveglianza, oltre che attraverso l’audizione delle vittime dei furti. Gli uomini della Mobile hanno poi eseguito alcuni servizi di osservazione e pedinamento che hanno permesso di raccogliere una serie di elementi a carico degli indagati. Per prima cosa, gli investigatori hanno ricostruito il loro modus operandi. La maggior parte dei furti sarebbe stata commessa da uno dei due arrestati, mentre il complice sarebbe entrato in azione soltanto in un paio di casi. La tecnica era semplice. Gironzolando nei parcheggi venivano individuate le auto da colpire. Dopo aver forzato la portiera, venivano rubate le chiavi di casa, poi utilizzate per aprire la porta delle abitazioni da svaligiare. Agli indirizzi, come anticipato, si risaliva grazie al libretto. Una volta dentro, i malviventi rubavano di tutto, ma soprattutto orologi (oltre cento), gioielli e altri preziosi per un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro. In alcuni casi, si diceva, il malvivente fotografava o filmava il bottino, allo scopo di mostrare ad altri il provento dei propri colpi, facendosene vanto. In un’occasione si sarebbe addirittura rallegrato per aver trovato dei giochi per la figlia. L’immagine mostra infatti uno zainetto con dentro videogames e altri dispositivi elettronici. L’analisi del telefono sequestrato, oltre a incastrare gli autori del furto, ha permesso agli agenti di allargare il focus sul presunto ricettatore, un insospettabile che potrebbe aver maneggiato parte del bottino. "L’operazione portata a termine – fanno sapere dalla questura – dimostra ancora una volta l’elevata attenzione della polizia, impegnata costantemente nel monitoraggio e nel contrasto dei reati predatori in città e provincia".