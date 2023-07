Furti e rapine in centro Botte ai passanti per i soldi Arrestati sette adolescenti

di Federico

Malavasi

Si muovevano in gruppo per le strade del centro, individuavano l’obiettivo e poi colpivano. Pugni, calci, strattoni. Il tutto per rubare qualche spicciolo o un cellulare. La spregiudicatezza con la quale agivano, sulla pubblica via e scegliendo a caso le proprie vittime, tradiva forse un certo senso di impunità. Ma, evidentemente, quella fiducia era mal riposta. Il ‘castigo’ è arrivato all’alba di ieri e vestiva i colori della polizia di Stato. Gli agenti della squadra mobile e i colleghi del reparto prevenzione crimine di Bologna hanno eseguito sette misure cautelari a carico di altrettanti giovanissimi, tutti stranieri e ospiti della Città del Ragazzo in quanto non accompagnati. Sei sono minorenni, mentre uno ha appena compiuto i diciotto anni. Su di essi pendono numerosi indizi in merito al loro coinvolgimento nella scia di furti e rapine avvenuti in città negli ultimi due mesi. Concluso il blitz e dopo gli accertamenti in questura, cinque degli arrestati sono stati accompagnati all’istituto penale per minorenni del Pratello, a Bologna, mentre per altri due è stato disposto il collocamento in comunità. Le accuse sono pesanti: rapina, tentata rapina e furto, tutti in concorso.

Le rapine. Sette in tutto, si diceva, gli episodi che vengono contestati a vario titolo al gruppo. Quelli più gravi sono le rapine. Una di esse è andata a segno, mentre le altre due sono ‘soltanto’ tentate. Il modus operandi era sempre lo stesso. Gli indagati agivano di sera, in gruppetti da tre o quattro. Le vittime (due uomini e una donna per quanto riguarda i fatti contestati) venivano scelte a caso tra i passanti, magari approfittando di luoghi o circostanze favorevoli. L’azione era fulminea. Come un branco in caccia, i ragazzi accerchiavano il malcapitato e poi lo assalivano per ottenere ciò che volevano. In un caso la persona finita nel mirino è stata presa a pugni e calci, negli altri è bastato l’accerchiamento e qualche strattone. Nell’unica rapina andata a segno, la ‘baby gang’ si è impossessata di qualche centinaio di euro in contanti. In un’altra occasione, il gruppo aveva puntato al cellulare della vittima. Quest’ultima è però riuscita a svincolarsi dalla ‘morsa’ e ad andarsene, senza che ci fosse alcuno contatto o colluttazione con gli aggressori. Nell’ultimo episodio, a mandare a monte l’azione è stato l’intervento di un passante che, accortosi di quanto stava accadendo, ha chiamato le forze dell’ordine facendo così fuggire i giovani.

I furti. Agli indagati vengono contestati anche quattro furti. Due sono avvenuti in città mentre altri due in comunità (ma di questi ultimi soltanto uno è andato a segno). Per quanto riguarda quelli commessi all’esterno, gli investigatori della Mobile hanno ricostruito un colpo ai danni dei distributori di snack e bevande in un edificio pubblico e uno su un’automobile lasciata aperta, dalla quale hanno preso un cellulare inavvertitamente lasciato a bordo. Gli ultimi due furti (uno andato a segno e uno tentato) si sarebbero invece verificati tra le mura della stessa comunità in cui i minori erano ospitati e dalla quale hanno cercato di rubare del cibo. In aula. Resta ora da capire quale sia la versione degli indagati. Al momento il loro difensore, l’avvocato Gianfranca Carbone, non ha rilasciato dichiarazioni. In ogni caso, nei prossimi giorni avranno l’occasione di raccontare la propria verità direttamente al giudice durante l’interrogatorio di garanzia.