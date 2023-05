Furti e risse tra ragazzini, passate al setaccio le fermate degli autobus

Proseguono i servizi di controllo interforze disposti dalla prefettura nelle aree più delicate della città dal punto di vista della sicurezza. Nella mattinata di mercoledì sono scese in campo le pattuglie di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale stringendo il focus soprattutto sulle fermate di autobus e pullman del capoluogo. L’obiettivo era quello di contrastare i furti e scongiurare liti e risse tra ragazzi, oltre ad altri comportamenti pericolosi. Il servizio è stato allargato anche alle zone limitrofe del centro storico, nonché ai punti nevralgici di accesso alla città, con lo scopo di contrastare ogni forma d’illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro e sulla sicurezza urbana.

In particolare sono state impegnate otto pattuglie per un totale di diciassette tra agenti e militari della questura, del comando provinciale dei carabinieri, del comando provinciale della guardia di finanza e del corpo di polizia locale Terre Estensi. Le pattuglie hanno proceduto al controllo sistematico delle aree isolate, delle auto e dei mezzi parcheggiati o in transito, con verifica dei documenti di identità e soggiorno anche con l’aiuto di unità cinofile. L’attività non ha mancato di dare risultati. Un soggetto è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di marijuana e hashish per circa due grammi.

Sei i controlli fiscali e amministrativi ad altrettanti esercizi pubblici del capoluogo che hanno portato a elevare contravvenzioni per mancata emissione di scontrini fiscali. Nell’ambito del servizio si è proceduto infine al controllo di quarantasette persone, di cui quattordici stranieri, e sedici autoveicoli.