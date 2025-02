Furti e vetri spaccati nel parcheggio

Vetri spaccati e portiere forzate in tre auto che erano nel parcheggio esterno, quello tra gli alberi, della Casa della Salute di Bondeno. L’atto, messo in pratica dal malintenzionato, ha avuto l’unico scopo di rubare una borsetta e altri oggetti preziosi lasciati all’interno delle auto e ben visibili dai finestrini. E’ successo martedì, in pieno giorno, intorno alle 13. Furti che ricordano quanto sia necessario evitare nel modo più assoluto di lasciare qualsiasi oggetto nelle auto. Purtroppo non è la prima volta che succede. Chi ha subito il furto ha presentato subito dopo denuncia dell’accaduto alla locale stazione dei carabinieri. Scassi e furti nei parcheggi dell’ex ospedale non è la prima volta che succedono. L’area dei parcheggi non è di competenza dell’amministrazione ma dell’Ausl, ma da qualche tempo l’amministrazione è riuscita ad istallare telecamere, per ora provvisorie, nel parcheggio vicino alla camera mortuaria di accesso anche ai poliambulatori.

cl.f.