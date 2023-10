“Furti di grano, derubato dei raccolti ma i ladri restano impuniti”

Argenta (Ferrara), 16 ottobre 2023 – Se non ci fosse stata quella perdita d’acqua probabilmente l’avrebbero fatta franca. E, invece, quando i tecnici hanno dovuto svuotare il silos di grano per riparare il guasto, si sono accorti che qualcosa non funzionava. Soprattutto che mancava parte del raccolto (450mila chili) per un valore di 200mila euro dallo stabilimento di via Del Fitto ad Argenta. I sospetti, nell’ormai lontano autunno 2021, si concentrarono immediatamente su due dipendenti ‘infedeli’, che erano stati visti lavorare insolitamente in orari notturni.

Le indagini dei carabinieri avevano poi confermato i sospetti sugli operai, che tramite degli autotrasportatori erano riusciti a consegnare il grano duro e tenero a un mulino. Nonostante sia stato tutto provato, dal 4 aprile 2021, ossia dalla fine delle indagini, nulla si è ancora sbloccato. Il presidente di Cesac, Michele Filippini, è a dir poco contrariato: "Da allora, nonostante le insistenze della cooperativa, nulla è successo, nemmeno il sequestro del cerale che la proprietaria del mulino ha dichiarato aver ricevuto da uno degli indagati, che pure rappresenta una piccola parte di quanto è stato trafugato, per un valore di circa 35mila euro".

E ancora : "E dire che i carabinieri di Argenta – prosegue – hanno addirittura le testimonianze di due camionisti, che trasportarono il grano rubato in diverse località nel Bolognese. Non solo. La proprietaria di un mulino conferma di avere acquistato da uno dei due operai (che si era spacciato per un socio Cesac) una certa quantità di grano".

Filippini chiede che la giustizia faccia il suo corso: "Almeno si faccia il processo, almeno si sequestri il poco grano ‘ritrovato’, almeno si cerchino i complici che hanno permesso a due operai di trafugare una gran numero di autotreni di grano che, per sua natura, deve essere correttamente stoccato e trattato per mantenere il suo valore, compiendo attività che due semplici presunti ladruncoli non possono aver compiuto da soli. Gli 800 soci della Cesac aspettano con la pazienza di chi è abituato a sopportare le bizze del cielo ma non si rassegnano a tollerare che chi gli ha rubato il frutto del proprio lavoro non venga adeguatamente perseguito e, secondo la legge, puniti". Dietro il furto subito è nata anche un’inchiesta della Procura sul mercato nero dove finiscono questi prodotti agricoli. ’I pirati di terra’ non si accontentano di gasolio, trattori, attrezzi agricoli, ma ora fanno sparire i raccolti.

Con i prezzi alle stelle raggiunti dal grano, i ladri rivendono in nero e a metà prezzo il frutto delle preziose spighe. Più che un sospetto, è una certezza l’esistenza di un mercato parallelo in cui vengono piazzati i camion carichi di grano depredato. A confermarlo il presidente Filippini, che oltre a denunciare la consueta lentezza della giustizia italiana, ha raccolto le prove. Sì, perché dove le colture estensive dominano il paesaggio e l’economia, la razzìa del grano sta diventando un fenomeno preoccupante. Dopo l’episodio di Argenta, come detto, è stata aperta un’inchiesta per capire quale sia la ‘filiera’ che ha portato i ladri a trovare un canale sicuro per rivendere la merce sotto banco.