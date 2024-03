Furti in abitazione, Aguscello fonda il comitato: "Adesso dobbiamo fare rete per proteggerci"

Ad Aguscello nascerà un comitato di quartiere. Lo si è deciso al termine di una votazione tra i residenti della frazione ferrarese, che si sono radunati in circa ottanta persone alla seconda assemblea nella sala antistante la chiesa di via Ricciarelli. Un appuntamento che segue quello organizzato un mese fa circa, per discutere dell’annosa situazione dei furti ripetuti in questa zona. Ad organizzare il ritrovo, la promotrice e referente del gruppo Cora Talmelli che ha proposto tra i principali punti all’ordine del giorno la costituzione ufficiale di un comitato di quartiere. "Non dimentichiamoci che questo gruppo è nato a seguito di un periodo di terrore che ha interessato la nostra zona tra dicembre e febbraio – osserva –. Da qui è nata l’idea di difenderci ma anche di fare rete tramite iniziative di quartiere e attivarci per la risoluzione di alcune problematiche che ci fanno sentire scollegati dalla città, come il trasporto pubblico".

Tra i relatori anche Francesco Reitano il quale ha spiegato le principali caratteristiche del comitato, funzioni, oneri e benefici che si avrebbero, oltre alle differenze rispetto a un semplice organismo di controllo di vicinato. Le richieste emerse nel corso dell’incontro sono state anche per il potenziamento dell’illuminazione stradale, la copertura della fibra ottica, la mancanza di esercizi commerciali e la rete di trasporto pubblico. Ne è seguita una votazione per permettere l’avvio delle procedure per la nascita del comitato. Mario Tosatti