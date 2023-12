Furti in abitazione lungo la costa. Un arresto e sei denunce

COMACCHIO

Dopo l’arresto, il 26 novembre a Lagosanto, di quattro pregiudicati per furto in abitazione, nelle scorse nottate sono continuati i controlli dei carabinieri della Compagnia di Comacchio per contrastare i reati contro il patrimonio che si sono conclusi con un arresto e sei denunce in stato di libertà alla Procura di Ferrara. Ad essere arrestato, un 55enne pregiudicato di origini rumene domiciliato in un campo rom della Capitale, in quanto sul suo conto pendeva un provvedimento di cattura per reati contro la persona e il patrimonio compiuti fino al 2017 a Roma e per i quali deve scontare un anno e tre mesi di carcere. L’uomo, nelle notti scorse, è stato trovato ad aggirarsi nella zona artigianale di San Giuseppe di Comacchio a bordo di una vettura con altri due connazionali. I carabinieri di Porto Garibaldi hanno notato il mezzo: alla vista dei militari, i fari del veicolo sono stati spenti. Un atteggiamento sospetto che ha indotto i carabinieri a fermare gli occupanti. A bordo del veicolo erano nascosti diversi arnesi da scasso che sono stati sequestrati. Per tutti e tre è scattata la denuncia per possesso di chiavi alterate o grimaldelli: il 55enne, poi, è stato portato alla casa circondariale di Ferrara. Durante gli stessi servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno denunciato un pregiudicato 46enne della zona e due stranieri, un 20enne di origini domenicane ed un 24enne camerunense, trovati con due televisori, una bicicletta ed effetti personali rubati in alcune abitazioni estive dei Lidi e in garage di zone residenziali di Comacchio. I carabinieri invitano a chiamare sempre il numero di emergenza 112 per segnalare movimenti sospetti.