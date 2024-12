Furti in appartamento, diverse denunce

Sequela di furti ad Argenta e dintorni. L’ultimo caso è stato segnalato ieri sera. I ladri hanno agito in una villetta di via Bologna, nella immediata periferia della città. Non si sa ancora con certezza il valore dei danni e della refurtiva prelevata. Indagano i carabinieri, impegnati sino a tardi anche in servizi di controllo e pattugliamento del territorio. Intanto tre giorni fa i topi d’appartamento hanno fallito due colpi in via Masperi a San Biagio.

Sono stati scoperti e messi in fuga dai proprietari ed inquilini delle abitazioni prese di mira, fuggendo senza bottino, lanciandosi da una tettoia che avevano scalato per raggiungere le finestre al primo piano.

Resta ancora un mistero invece la sparizione degli indumenti di un bambino di 4 anni, depositati negli spogliatoi di un centro sportivo che è solito frequentare, coi genitori.

Potrebbe infatti trattarsi di una sottrazione avvenuta per sbaglio, come spiega la madre in un messaggio postato sui social. Nel qual caso la donna invita gli altri papà o mamme a controllare se nelle loro borse ci siano finiti detti vestiti.

Una vicenda sulla quale si farà chiarezza nei prossimi giorni.