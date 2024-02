Furti in casa, le maglie si stringono. Città e frazioni, denunce e sequestri: "Ma i colpi dei ladri diminuiscono"

Da Malborghetto ad Aguscello fino al capoluogo. Le forze dell’ordine stringono le maglie della sicurezza per combattere ancora di più la piaga dei furti, soprattutto ai danni delle abitazioni. E’ dell’altro giorno, al termine della decisione del Comitato per l’ordine pubblico, con la supervisione della Prefettura, l’ultimo servizio interforze che ha riguardato in particolar modo la zona delle mura e di via Baluardi, per quanto riguarda la città, e gli abitati di Malborghetto, Francolino e Aguscello. Il bilancio complessivo parla di 40 auto controllate con due sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada e il sequestro di 20 grammi di hashish e altri due di ’polvere bianca’. Droga venuta alla luce grazie al fiuto dei cani del Nucleo cinofilo della polizia locale lungo la cinta muraria di via Baluardi. Una prima risposta alle richieste di maggiore sorveglianza e di pattugliamenti arrivato nei giorni scorsi da più parti. In particolare dai residenti di Malborghetto che si sono detti pronti a creare un Comitato e a fare squadra contro i malviventi e aiutare in qualche modo proprio le forze dell’ordine.

Nel corso del 2023, spiega una nota della questura, i furti in casa denunciati alla polizia dalla frazione alle porte della città sono stati quattro a fronte di 26 servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego di tre pattuglie per ogni servizio della durata di sei ore. Inoltre sono stati effettuati tre servizi interforze.

Restando in tema di numeri, il complessivo dei furti commessi e denunciati nella sola città a tutte le forze dell’ordine dal 2019 al 2023, ha subito un importante calo passando da 548 episodi a 444. A gennaio scorso, tra Ferrara e provincia, sono stati messi a segno 221 colpi con una diminuzione del 27% rispetto ai 301 dello stesso mese del 2023. Sempre a gennaio, nel solo capoluogo sono stati denunciati 30 furti in abitazione contro i 57 dell’anno precedente. Intanto ad Aguscello continua la raccolta firme dei residenti per istituire una chat nella quale segnalare ogni movimento sospetto. "Abbiamo organizzato – spiega Cola Talmelli, portavoce – un incontro con i cittadini, a seguire siamo stati ricevuti dal prefetto il quale ci ha indicato alcune soluzioni dirette e tra queste la possibilità di introdurre il vigile di quartiere".

re. fe.