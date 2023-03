Furti nelle abitazioni, ladri in manette

Due arresti, una denuncia e sanzioni amministrative. È questo l’esito del servizio di controllo straordinario effettuato lunedì scorso dai carabinieri della Compagnia di Copparo, assieme ai Carabinieri Forestali di Ferrara e al Nas di Bologna nel territorio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’. L’attività è stata come sempre volta alla prevenzione di reati predatori, contro l’ambiente e alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie nei locali pubblici.

Nell’ambito del servizio, i controlli hanno permesso agli uomini dell’Arma di rintracciare due persone destinatarie di ordinanze di carcerazione emesse dalle autorità giudiziarie: si tratta di un 49enne copparese sul quale pendeva una condanna a 7 mesi e 29 giorni di reclusione per una serie di furti aggravati, nonché a 6 mesi di arresto per guida in stato di ebbrezza, e di un 47enne di origine serba condannato per furti, resistenza a pubblico ufficiale a 2 anni e 4 mesi di reclusione e ad un mese di arresto per guida in stato di ebbrezza. Sia il 49enne che il 47enne, dopo le formalità di rito, sono stato accompagnati alle loro abitazioni, dove sconteranno le rispettive pene ai domiciliari. Nell’arco dei controlli della stessa giornata, è stata altresì denunciata una persona che, fermata dai militari dell’Arma, ha tentato di identificarsi con un documento che non gli apparteneva, rendendosi quindi responsabile del reato di sostituzione di persona: nello specifico l’uomo, non essendo più in possesso della patente di guida, al momento del controllo ha presentati agli uomini dell’Arma il documento del fratello, rispondendo quindi sia della sostituzione di persona che della guida senza patente. Ma le attività dei carabinieri non si sono fermate qui. Nell’ambito dell’attività è stato anche sanzionato il gestore di una sala giochiscommesse nel Copparese, in quanto aveva concesso a tre minorenni di entrare nel proprio locale: cosa che la legge assolutamente proibisce.

Al gestore è stata comminata una sanzione di 6.600 euro e, in casi del genere, la legge prevede anche la misura accessoria della chiusura temporanea del locale. Nel complesso, i militari hanno verificato le normative igienico-sanitarie in altri due locali, trovandoli in regola, e hanno identificato complessivamente 30 persone e controllato 25 veicoli durante la predisposizione di posti di controllo sulle strade del territorio. L’attività dell’Arma non si fermerà qui, e proseguirà nelle prossime settimane.

Valerio Franzoni