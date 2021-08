Ferrara, 8 agosto 2021 - Lei ha teso la trappola offrendogli un momento di intimità e i suoi complici l’hanno fatta scattare, saltando fuori nel momento clou e derubandolo di tutto ciò che aveva. Scarpe comprese. Il colpo messo a segno lunedì dietro alla stazione non è però rimasto impunito a lungo. A seguito della denuncia della vittima, i poliziotti della squadra mobile sono riusciti a risalire ai responsabili, ora indagati per rapina aggravata in concorso. A finire nei guai sono stati una giovane romena e due nigeriani.

Il tutto è accaduto nella mattinata del due agosto. La vittima, un pachistano, arriva in stazione in autobus. Appena sceso dal mezzo viene avvicinato da una ragazza che lo approccia con una scusa. Dopo alcune richieste banali, il livello della conversazione si fa più ‘piccante’: la giovane romena gli propone un rapporto sessuale. Poche battute e la vittima si convince. Lei, allora, lo invita a seguirlo in un posto isolato, lontano da occhi indiscreti. I due raggiungono il retro della stazione e si dirigono verso l’area verde vicino all’Agenzia delle Entrate. Una volta arrivati, la ragazza chiede alla futura vittima di poter fare una chiamata con il suo cellulare.

Il pachistano acconsente e la donna fa una breve telefonata, probabilmente per allertare i complici. E in effetti, pochi istanti dopo, sul posto si presentano due nigeriani armati di pietre. I nuovi arrivati si piazzano davanti al malcapitato e, con tono minaccioso, gli intimano di dargli tutto quello che ha. Il pachistano non può fare altro che ubbidire. Prima consegna ai malviventi cinque euro e un cellulare, poi gli allunga anche lo zaino e il portafoglio con all’interno 450 euro. Ma ai rapinatori questo bottino non basta. Vogliono di più e così pretendono anche le scarpe. Anche in questo caso, il malcapitato non può che acconsentire.

Ottenuto quello che volevano, i tre si allontanano lasciando l’extracomunitario lì da solo, senza un soldo e a piedi nudi. La mattina successiva, la vittima si presenta al posto di polizia ferroviaria per denunciare l’accaduto. Ascoltato il racconto del malcapitato, gli agenti avviano le indagini. Nel giro di poche ore, gli investigatori della squadra mobile riescono a risalire all’identità dei membri del gruppo che ha messo a segno la rapina. I dubbi sono pochi, ma serve la ‘prova del nove’. La conferma definitiva avviene quando il pachistano, a seguito di una individuazione fotografica, riconosce con assoluta certezza i suoi assalitori. Il trio, come anticipato, dovrà ora rispondere di rapina aggravata in concorso.