Furti a Ferrara, i ladri rubano anche gli ombrelloni del bar

Ferrara, 7 febbraio 2023 – Ferribotte, Peppe er Pantera e Capannelle sono entrati in azione in piena notte. Invece degli scalpelli e di un piede di porco, hanno usato una corda e una pedana per issare su un furgone un ombrellone professionale. Al posto del Monte di Pietà (nel mirino dei Soliti Ignoti del film di Monicelli), ad essere, ancora una volta, saccheggiato degli arredi esterni è stato il bar ‘Foggy Mug’ in via Cortevecchia: una razzia fulminea per un bottino intorno ai duemila euro.

Perché i ladri senza pudore, che ricordano tanto la malavita un po’ comica di Cinecittà, hanno agito con la consapevolezza di farla franca. "Non ci sono telecamere e qui i ladri fanno quello che gli pare – racconta Andrea Caselli responsabile del bar ‘Foggy Mug’ –. Stavolta hanno rubato addirittura un ombrellone, ma di solito spariscono sedie e tavoli. La piazzetta è alla mercé di questi balordi che razziano qualsiasi cosa. Per portare via un ombrellone professionale in ferro e con un basamento in pietra, servono buone braccia e almeno due persone. Certo, devono avere usato un furgone per portare via il bottino. Il tutto indisturbati".

Nel cuore della città a pochi metri dal municipio, i ladri rubano qualsiasi cosa: "Spariscono le biciclette, anche in pieno giorno", racconta Katty Cariani del negozio di frutta e verdura, anch’esso finito nel mirino dei soliti ignoti. "Una notte di qualche tempo fa sono entrati nella nostra bottega e hanno portato via l’incasso – continua Cariani –. Noi commercianti chiediamo che vengano installate le telecamere. C’è un progetto di rifare la piazzetta e, all’interno di questo piano, proponiamo l’installazione della videosorveglianza. Se ci fosse stata una telecamere avrebbe ripreso la targa del furgone che ha portato via l’ombrellone del bar". Pochi passi e c’è un altro commerciante che si lamenta: "Avevo lasciato fuori alcuni oggetti per avere una piccola mostra esterna e richiamare i turisti. Peccato che sono stato costretto e rimettere tutto all’interno. Qui rubano di tutto, anche in pieno giorno".

Caselli ieri mattina ha sporto denuncia: "Speriamo che i carabinieri li acciuffino. Intanto, pensiamo ad altri ombrelloni. Servirà, ovviamente, il permesso del Comune per fare i fori e ancorarli". Dormire nel bar è un’ipotesi che Caselli non vuole prendere in considerazione: "Abito a Poggio Renatico e la notte preferisco starmene nel mio letto". Ma mentre lui riposa, i ladri di ombrelloni entrano in azione. "Per questo serve l’occhio vigile del telecamere", conclude il barista.