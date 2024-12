Furto a segno alla sala slot. Ladri via con 8mila euro

CENTOQuantificato in circa 8mila euro, il bottino di un furto che di recente è stato messo a segno alla sala da gioco slot machine del comprensorio ex Bennet. Alcune notti fa, infatti, è stato compiuto un furto alla sala giochi situata nelle vicinanze dell’ingresso del Cinepark di Cento, con il ritrovamento qualche giorno dopo, la macchinetta asportata. Un colpo che ai ladri ha fruttato circa 8000 euro e sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cento. Secondo una prima ricostruzione, due uomini, con il volto coperto per non essere identificati, hanno agito in piena notte, approfittando della calma e della quiete che caratterizzano le ore notturne ma anche di un disguido tecnologico. I ladri sono riusciti a forzare la porta d’ingresso della sala giochi, e una volta dentro, hanno localizzato e smurato la cassaforte, portandola via insieme a una macchinetta cambiasoldi. In tutto questo, sembra che ad aiutarli sia stato l’allarme della sala giochi. Nonostante l’aggressività del furto, sembra infatti che il sistema di allarme non sia scattato durante l’incursione, per motivi all’esame delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno dunque esaminando attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, cercando di raccogliere indizi utili per risalire all’identità dei responsabili, registrazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali per fare chiarezza sull’accaduto cercando anche di seguire i loro passi.

La macchinetta cambiasoldi, una delle due cose sottratte durante il furto, è stata ritrovata domenica abbandonata e ovviamente vuota, non troppo lontano dal luogo del ’colpo’, in un fosso vicino a una casa ma in una zona isolata di campagna dove il buio era più favorevole all’azione dei ladri. Le indagini sono in corso ed eseguite dai militari della Compagnia carabinieri di Cento, che stanno valutando ogni dettaglio e ogni possibile pista. Le autorità stanno facendo il possibile per risolvere il caso nel più breve tempo possibile, un furto che si è svolto con il favore della notte ma pur sempre in una zona illuminata che fino a tarda notte è frequentata da persone, lavoratori e vigilanza.

Laura Guerra