Furto al distributore Q8 sulla Romea, aspirati i soldi

COMACCHIO

Muniti di aspirapolvere tra sabato e ieri mattina sono andati al distrubutore Q8 di San Giuseppe di Comacchio, sulla strada statale Romea e si sono presi i contanti che nel fine settimana sono stati lasciati dagli automobolisti. Non è stato ancora possibile quantificare con esattezza il ’bottino’, ma intanto i gestore ha provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri di Comacchio. In sostanza i malviventi, difficile che si sia trattato di una sola persona, più probibalie che almeno in due siano arrivati al distributore di carburante che di solito è molto frequentato, trovandosi sulla statale molto trafficata.

Con calma, probabilmente, hanno causato un foro nella colonnia del self-service e poi con una macchina aspiratrice si sono ’bevuti’ i contanti che si trovavano all’interno. Per il gestreo è stato impossibile fin da subito capire l’entità del danno subito, oltre al danneggiamento del service, perché gli incassi esatti del self-service vengono conteggiati e gestiti dalla casa madre, in modo tale poter dividere i pagamenti con carte e bancomat da quelli in contanti. Solo nei prossimi giorni, quindi, sarà possibile avere la cifra complessiva che è stata rubata.