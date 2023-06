Furto a Ferrara, furgone come ariete: altra razzia di bici

Ferrara, 25 giugno 2023 - Tutto in quattro minuti. Tanto è bastato a un commando di ladri per sfondare la vetrina del negozio Bikeafe’ di viale Po e rubare nove biciclette di marca. Un colpo grosso, oltre trentamila euro di valore solo per le ‘due ruote’, senza contare i danni (ingentissimi) alla vetrina e agli infissi. L’allarme scatta alle 4.37 di ieri. I malviventi lanciano un furgone contro la vetrina, travolgendo e distruggendo tutto quello che si trovano davanti. Poi inizia l’azione, fulminea e ‘pulita’. Si impossessano di nove bici, tutte quelle che trovano a portata di mano. Sono pezzi di valore. Ci sono Bmc, Ridley, Mondraker, 3T e Santa Cruz. Come una rodata catena di montaggio, la gang carica il bottino su un altro furgone e se ne va, lasciando dietro di sé la devastazione. Alle 4.41 è tutto finito.

In viale Po arrivano le pattuglie dei carabinieri, ma ormai è troppo tardi. "Hanno sventrato il negozio – spiega il responsabile dell’attività, Lorenzo Fabbri –. Vetrina sfondata, cassa distrutta, mobili danneggiati. Un disastro. Sono entrati con il mezzo fino a metà del salone. Era sicuramente un commando organizzato. Probabilmente avevano due furgoni, quello che hanno usato per aprirsi il varco, distruggendo anche i vasi da fiori e i pali per gli ombrelloni all’esterno, e un altro sul quale hanno caricato la refurtiva". La dinamica della spaccata di Bikeafe’ ricorda un po’ quella messa a segno da Borghi Bike, in via Silvan, all’inizio di aprile. In quell’occasione i malviventi avevano usato un pick-up come ariete per abbattere la vetrina e rubare le biciclette. La stessa mano? Difficile dirlo al momento. Altrettanto difficile non notare le similitudini tra un fatto e l’altro. A confermare o smentire il collegamento dovranno ovviamente essere gli inquirenti. Ciò che resta è la cronaca dell’ennesima spaccata tra città e provincia. L’ultima in ordine di tempo risale a qualche giorno fa in via Trasvolatori atlantici. Nel mirino il negozio ‘Motoabbigliamento’. Il copione è il solito. Vetrata in frantumi e registratore di cassa svuotato. Nei giorni precedenti la stessa sorte era toccata a svariati negozi tra Cento e Poggio Renatico. Una scia senza fine.

Intanto da Bikeafe’ si raccolgono i cocci, ma senza perdersi d’animo. "Siamo qui da nemmeno due anni – conclude Fabbri –. L’estate scorsa ci siamo allagati a causa del fortunale e oggi questo. Ma del resto siamo forti e il nostro è uno sport di fatica. Ci rimbocchiamo le maniche e ci rialziamo".