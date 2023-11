Rubavano nelle case, inseguiti e arrestati: a dare l’allarme un cittadino

Lagosanto (Ferrara), 27 novembre 2023 – Quattro persone di origine slave sono state arrestate dai carabinieri per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. A mettere i militari sulle loro tracce è stato un cittadino di Lagosanto che, nel tardo pomeriggio di domenica, ha chiamato il 112 per segnalare che su una vettura erano salite alcune persone incappucciate e con fare sospetto che si aggiravano tra le case del centro.

L’operatore della Centrale operativa dei carabinieri di Comacchio ha subito inviato in zona le pattuglie della Stazione di Lagosanto e dell’Aliquota Radiomobile di Comacchio che hanno intercettato l’automobile (una Audi A4 Station Wagon) con quattro soggetti a bordo che si stava già allontanando.

Gli stessi, incuranti dell’intimazione di fermarsi e delle sirene e lampeggianti delle auto dell’Arma, hanno continuato la loro folle corsa fino ad una via chiusa lungo strada per Lagosanto.

Poi, abbandonata l’auto, hanno tentato la fuga a piedi nei campi, ma sono stati raggiunti e bloccati dai carabinieri. I militari hanno perquisito il mezzo: a bordo è stata trovata una valigia contente arnesi da scasso, accessori e abbigliamento per coprire i volti, nonché vari gioielli in oro che sono successivamente risultati essere bottino di un furto in una abitazione che era stata commessa poco prima proprio nella via di Lagosanto in cui gli indagati erano stati notati dal cittadino che aveva fatto segnalazione al 112.

A seguito di approfondito sopralluogo, è emerso che la porta di casa di un cittadino di Lagosanto era stata forzata e dalla camera da letto mancava tutto l’oro, peraltro appartenente ad un familiare da poco deceduto: oggetti, dunque, che avevano anche un importante valore affettivo.

I quattro , tutti di origini slave, ma da anni in Italia, quindi sono stati arrestati per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del pm di turno presso la Procura sono stati portati presso la Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida.

Oggi pomeriggio l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto per tutte e quattro le persone, due delle quali sono state poste agli arresti domiciliari, mentre le altre due resteranno in carcere poiché hanno chiesto i termini a difesa.

L’invito dei carabinieri della Compagnia di Comacchio è di chiamare il 112 in caso di movimenti sospetti, "perché grazie alla collaborazione di tutti è possibile contrastare questi odiosi reati".

v. f.