Furto di trattori e danni al ponte. Il sindaco: "Così si fermano i lavori"

Rocambolesca razzia dei ladri di mezzi agricoli la notte tra venerdì e sabato scorsi. A quell’ora, erano circa le 2,50, i malviventi hanno messo in atto un piano che ha dell’incredibile, "dell’assurdo" come racconta il sindaco Andrea Baldini. Ma finito sotto la lente di ingrandimento delle telecamere di vigilanza e controllo: pubbliche e non solo. Questo nei dettagli la cronaca, spicciola. Ce la racconta il primo cittadino, profondamente colpito e turbato.

"La notte scorsa– spiega – in un’azienda agricola di Filo, sono stati rubati tre trattori. I malviventi hanno percorso strade che conosciamo grazie ai sistemi di videosorveglianza dislocati sul territorio. Una volta giunti a Ponte Bastia hanno imboccato sentieri arginali per raggiungere Campotto. Qui hanno usato i trattori rubati per spostare i new jersey in cemento posati per vietare l’accesso al nuovo ponte sul fiume Idice, in fase di ricostruzione. Fatto questo hanno attraversato la struttura dove, da poche ore, era stata ultimata la soletta. I trattori, diversamente da quelli rubati qualche giorno prima, sono poi stati ritrovati nei pressi di Traghetto con le ruote sporche di cemento".

Probabilmente i banditi, per chissà quale motivo, hanno desistito dai loro progetti criminosi, abbandonando sul campo la refurtiva per darsi alla fuga, e far quindi sparire le loro tracce. "Speriamo che vengano presto arrestati – è l’auspicio di Baldini – sono sicuro che le forze dell’ordine daranno il massimo per assicurare alla giustizia chi ha compiuto questo danno alla comunità ed alle aziende. Resta una grande amarezza perché verranno fermati i lavori e non siamo in grado oggi di capire per quanto tempo. Né quanto ci costerà il danno in termini di tempo e denaro. Sappiamo che ce la metteranno tutta per ripartire".

Nando Magnani