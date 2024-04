"Furto d’identità, il Comune paghi. Non mi fermo: la mia vita rovinata"

E’ l’avvocato Sandra Passadore, legale di Mirna Massarenti, a cercare di portare un po’ di chiarezza nella vicenda che ha visto l’operaia occupata a Conserve Italia col conto postale svuotato e la sottrazione della propria identità, ravvisandone la colpa "alla negligenza"di un funzionario del comune di Mesola. "Credo sia importare – afferma il legale – fare chiarezza, poiché dalle parole del sindaco Gianni Padovani – prosegue – emerge che la mia cliente ha avuto una restituizione, ma questo non è stato fatto dal Comune, bensì dalle Poste, dove Mirna aveva i suoi risparmi che le sono stati portati via completamente e la restituzione è avvenuta solo dopo un iter non breve". Mirna si è trovata a vivere quasi un incubo, senza un’identità e senza soldi dovendo ricorrere ai risparmi della madre, con cui è andata ad abitare proprio per la situazione economica rovinosamente mutata. Ha dovuto fare varie denunce, perché i truffatori, fingendosi Carabinieri, attraverso una richiesta mandata via Pec all’Ufficio anagrafe avevano ottenuto tutti i suoi dati giustificandola con indagini in corso. "Un fatto – aggiunge la donna – emerso dalle verifiche compiute dal mio legale e ho inviato una lettera a tutti i consiglieri, affinché ci sia la massima divulgazione dei rischi che corriamo verso questi malviventi che se ne approfittano". L’avvocato Passadore sottolinea come "oltre al danno patrimoniale via sia un danno esistenziale che va risarcito, molto importante, dovuto alla negligenza di chi con troppo leggerezza e senza le minime verifiche – continua – ha divulgato i dati della mia cliente. Lo stesso Comune almeno doveva dotarsi di un’assicurazione per fronteggiare queste situazioni e rimborsarne il danno. Non cito per correttezza il tentativo imbarazzante della somma offerta dallo stesso Comune a tacitazione di ogni sua richiesta – conclude – neppure sufficiente a coprire i costi del contributo unificato per la restituzione della somma da parte di Poste Italiane". Il Comune mesolano sempre per bocca del sindaco nella vicenda si è dichiarati parte offesa. In realtà Mirna nella nota aveva dichiarato che si era trattato di 1000 euro e conclude "ho subito danni fisici da stress, gravissimi, una vita rovinata e non mi fermerò finché non avrò giustizia".

cla. casta.