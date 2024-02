Furto, evasione e rapina. Condannato a quattro anni

Oltre quattro anni di reclusione per una serie di reati che vanno dall’evasione al furto passando per la tentata rapina impropria. Tutte condotte commesse negli scorsi anni sul nostro territorio e che gli si sono accumulate sulle spalle. Una condanna a seguito della quale un quarantenne di nazionalità straniera è stato arrestato e accompagnato in carcere, dove dovrà scontare la pena. Nella giornata di venerdì, la polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla procura nei confronti del soggetto, domiciliato nel capoluogo. L’uomo – vecchia conoscenza delle forze dell’ordine in quanto aveva alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – è stato individuato a seguito di un controllo operato dagli agenti della squadra mobile in centro.

Sin dai primi accertamenti il quarantenne è risultato destinatario del provvedimento restrittivo in base al quale dovrà espiare un cumulo di pene pari ad oltre quattro anni di reclusione. Una stangata, dettata dal fatto che è stato riconosciuto responsabile dei reati di evasione, furto aggravato e tentata rapina impropria commessi a Ferrara tra il 2017 e il 2020. Il quarantenne, dopo il fermo, è stato accompagnato in questura dove sono stati effettuati tutti i controlli necessari vista la situazione. Al termine degli accertamenti è stato quindi accompagnato nel carcere dell’Arginone dove sconterà la pena alla quale è stato condannato.