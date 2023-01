Furto in abitazione a Porto Garibaldi, indagano i carabinieri

Un furto in abitazione è stato consumato nel pomeriggio di giovedì, vigilia dell’Epifania, a Porto Garibaldi. Il fatto è avvenuto attorno alle 18, nella zona del campo sportivo. I ladri sono entrati in una casa e, dopo essersi impossessati di contante trovato nell’abitazione, si sono allontanati, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, che si sono messi al lavoro per verificare l’accaduto e raccogliere utili indizi. I militari hanno raccolto anche testimonianze da parte dei residenti, secondo le quali i malviventi sarebbero stati visti allontanarsi a bordo di una automobile di colore scuro. Sulla base dei dettagli raccolti, gli uomini dell’Arma hanno avviato un’indagine allo scopo di individuare i responsabili dell’episodio, che ha generato preoccupazione nella zona.