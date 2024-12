Furto in casa a Pontelagoscuro: Elena Lucia Marzola mette in fuga i ladri urlando

Si trova i ladri in casa, si mette a urlare e li fa fuggire. Una vicenda che ha dell’incredibile e che vede protagonista una donna residente in via Vallelunga, a Pontelagoscuro. È la patrona di casa, Elena Lucia Marzola, a raccontare l’accaduto.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Due uomini a volto coperto sono entrati da una porta laterale al piano terra. Hanno iniziato a rovistare nei cassetti e a togliere i quadri dal muro in cerca di una cassaforte nascosta. A quel punto si è verificato l’incontro ‘inatteso’.

"Ero a letto a riposare – racconta Marzola –, quando ho sentito dei rumori strani. Mi sono alzata e, uscendo dalla camera, ho visto dalla porta a vetri della sala la luce di una torcia. Ho pensato di chiudere a chiave, ma dall’altra parte il ladro la spingeva e così ho iniziato ad urlare. Poi, sono corsa fuori in pigiama. In cortile ho continuato ad urlare e sono usciti alcuni vicini".

Nello stesso momento i due banditi sarebbero usciti dalla finestra, scavalcando una rete e raggiungendo un’auto che aspettava in strada. I malviventi se ne sono andati a mani vuote.

"Hanno messo tutto sottosopra, ma non ho nulla di valore – prosegue la padrona di casa –. Ho avuto paura. Ancora adesso tremo se penso al momento in cui mi sono trovata di fronte questa persona incappucciata. I vicini hanno fotografato la macchina in strada, si tratta di una station wagon nera. La polizia è arrivata sul posto poco dopo".

Sono passati due giorni, ma non è un’esperienza che ci si lascia alle spalle facilmente. "Non smettevo di urlare e questo forse è servito a farli scappare – aggiunge –. Abito in Vallelunga da 40 anni e non mi era mai successo. Ultimamente si sono verificati fatti che non ci fanno sentire sicuri. Ormai entrano anche di giorno. Dovrò spendere soldi per installare delle soluzioni anti intrusione".

Sul posto, si diceva, sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno avviato tutte le indagini necessarie a risalire agli autori del tentativo di furto in abitazione.