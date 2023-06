Furto in casa, rubati 500 euro e un passaporto

Si è fatto aprire il portone del palazzo, con la scusa di consegnare un pacco a un inquilino di via Putinati. Poi ha raggiunto l’appartamento di una coppia molto facoltosa e con il vecchio trucco della lastra o della radiografia, si è introdotto all’interno dell’alloggio. Il ladro ha poi frugato dappertutto finché non ha trovato un portafogli con all’interno del denaro. Deve essere stato disturbato da qualche inquilino, perché si è subito dileguato. All’interno del portafogli c’erano cinquecento euro e un passaporto. Al ritorno, ieri mattina, la giovane coppia si è accorta immediatamente della razzia e ha chiamato gli uomini dell’arma, che hanno effettuato un sopralluogo e cercato di ricostruire l’accaduto. Il ladro, con ogni probabilità, si è accorto che la porta di casa non aveva le mandate inserite. A questo punto, ha inserito una lastra dal basso, tenendo come punto di riferimento l’altezza della serratura. Dopo aver inserito la lastra, ha fatto scorrere verso l’alto fino ad intercettare la ’molla’ della serratura. In pochi minuti è riuscito a entrare, ma oltre al portafogli non ha portato via altro. I militari, dopo aver sentito la coppia, hanno guardato nei cassonetti fuori dal palazzo nella speranza che il ladro avesse abbandonato almeno i documenti tenendosi, ovviamente, i contanti. Non c’erano segni di effrazione nella porta dell’appartamento. La vecchia tecnica della lastra, infatti, non lascia tracce sulle serrature.

m.r.