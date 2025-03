Furto in due negozi, coppia arrestata

È di tre arresti, il bilancio dei controlli intensificati nel week-end dai carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi. Lungo la Romea sabato i militari dell’Arma hanno intercettato e fermato un’auto con targa estera che procedeva ad alta velocità. Il veicolo corrispondeva a quello descritto in una segnalazione ricevuta poco prima al 112, riguardante un furto in due distinti esercizi commerciali della zona ad opera di due persone: un uomo e una donna. A bordo dell’auto fermata, vi erano marito e moglie, stranieri, trovati in possesso di merce appena rubata dai negozi. Inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso. La coppia arrestata, espletate le formalità di rito, è stata rimessa in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’origine della restante merce trovata, per poi procedere alla restituzione al legittimo proprietario. L’altro episodio si è registrato domenica. Nel pomeriggio, sempre sulla Romea, una pattuglia della Stazione di Porto Garibaldi ha fermato un cittadino straniero che si camminava in modo sospetto lungo la strada. Alla richiesta dei militari di esibire i documenti, l’uomo ha fornito false generalità per tentare di eludere il controllo e successivamente è risultato avere il permesso di soggiorno scaduto.