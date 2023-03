Furto in farmacia: spariscono mille euro

Si introducono nella farmacia e rubano mille euro. Scatta l’allarme ma all’arrivo dei militari della compagnia di Copparo i ladri si sono già dileguati. È accaduto l’altra notte nella Farmacia “Caselli” di Tamara, frazione di Copparo: giunti sul posto i militari hanno accertato che i malviventi, dopo aver forzato la porta

d’entrata, si sono introdotti all’interno dei locali, per razziare la somma di circa mille euro,

riposti all’interno della cassa. I ladri, poi, si sono dati alla fuga. Sono subito scattate le ricerche degli autori del furto, in ambito provinciale, che sono risultate difficoltose, a causa della fitta nebbia che avvolgeva il basso ferrarese. Sul posto è intervenuto personale specializzato del nucleo operativo della Compagnia di Copparo che ha effettuato i rilievi tecnico scientifici del caso ed ha proceduto alla acquisizione delle video riprese pubbliche e private esistenti nella zona. Per ora non ci sono testimoni che abbiano visto scappare l’auto dei malviventi. Il colpo si può definire lampo: i soliti ignoti si sono introdotti in pochi minuti e hanno portato via il bottino.