Furto nella casa di riposo. Deruba anziano ospite, infermiere denunciato

Ruba la catenina a un paziente della casa di riposo in cui lavora, ma viene scoperto proprio mentre cerca di rivenderla a un Compro oro. A finire nei guai è stato un infermiere 31enne, scoperto dalla polizia di Stato e denunciato per furto, ricettazione e autoriciclaggio. Gli uomini della squadra mobile hanno così potuto recuperare e restituire l’oggetto prezioso in tempi da record a un uomo di 90 anni, ospite della struttura della città. L’attività investigativa, avviata immediatamente dopo la denuncia, ha portato all’individuazione di un infermiere in servizio nella stessa casa di riposo, colto sul fatto, come accennato, proprio mentre tentava di rivendere la catenina in un negozio del centro.

La vicenda ha avuto origine dalla segnalazione di alcuni comportamenti sospetti dell’infermiere della struttura. La squadra mobile ha così avviato un’intensa attività investigativa volta a ricostruire le circostanze dell’accaduto. Attraverso una capillare mappatura dei Compro oro presenti in centro, gli investigatori hanno messo in atto alcuni servizi di appostamento nei negozi ai quali si riteneva fosse più probabile che il soggetto si rivolgesse. Proprio durante uno di questi controlli, gli operatori hanno notato l’infermiere entrare nel negozio con l’intenzione di vendere la collana rubata. Gli agenti sono intervenuti con tempestività, bloccando l’uomo e impedendo che vendesse il gioiello. La collana è stata posta sotto sequestro e successivamente restituita al legittimo proprietario, che ha accolto con grande emozione e gratitudine il gesto degli investigatori, felice di riavere con sé un ricordo dal valore affettivo inestimabile.

re. fe.