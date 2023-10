Furto nella ex azienda di Ferrara: ventenne in manette

Con il volto travisato e una copia delle chiavi, nella tarda serata di lunedì scorso è entrato nella sua ex azienda per rubare. Ma, stranamente, non si era ricordato o forse non sapeva che l’immobile era dotato di un sistema di allarme che ha cominciato a suonare. Il titolare, allarmato, a quel punto ha avvertito immediatamente i carabinieri. I militari dell’Arma sono intervenuti in brevissimo tempo. Il giovane ladro, 20 anni, era ancora dentro. I carabinieri hanno impiegato poco tempo a imbattersi in lui, il quale peraltro aveva con sé anche una torcia per orientarsi, ma che evidentemente deve avere aiutato i militari a individuarlo. Lo hanno sospreso che stava ancora aggirandosi furtivo tra gli uffici dell’azienda in via del Commercio, per la quale anche lui aveva lavorato. Era a conoscenza della dislocazione delle stanze e dove trovare i soldi.

Tanto che quando è stato fermato dai carabinieri, aveva con sé 250 euro in contanti probabilmente rubati poco prima in uno degli uffici. Quando i carabinieri lo hanno fermato, oltre i soldi, hanno notato che il giovane aveva anche un corposo mazzo di chiavi, all’interno del quale è stata trovata quella delle porta d’ingresso dell’azienda. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. Dopo due giorni, poi, il giovane è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ferrara per l’udienza di convalida dell’arresto che era stato eseguito dai carabinieri di Ferrara.

Il giudice ha prima convalidato l’arresto e poi disposto la scarcerazione, in attesa del processo che si svolgerà con rito direttissimo nelle prossime settimane, considerando che l’avvocato che assiste il ventenne, il quale risultato incensurato, ha chiesto i termini a difesa.

re.fe.