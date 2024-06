Furto sull’autobus. Strappa catenina d’oro a un’anziana e fugge. Preso dai carabinieri

Erano entrambi a bordo dell’autobus di linea 6 quando il conducente si sarebbe accorto che qualcosa non andava. Che quell’uomo stava importunando l’anziana, facendole domande su quando e dove sarebbe scesa. Alla risposta di lei ’alla prossima fermata’, l’uomo si è messo dietro a lei e mentre stavano scendendo entrambi, oppure quando erano già in strada – questo è ancora da chiarire – lui le ha strappato la catena d’oro con il crocifisso che l’anziana, peraltro affetta da gravi disabilità, aveva al collo. Nel frattempo, per fortuna, il conducente dell’autobus aveva allertato le forze dell’ordine e una pattuglia dei carabinieri, in breve tempo, è arrivata nel luogo dove si era fermato il mezzo di linea. I militari dell’Arma hanno subito individuato l’uomo che, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire alla cattura dei carabinieri e nella fuga tentando di disfarsi della refurtiva. Ma è stato fermato poco dopo e arrestato con l’accusa di furto con strappo. L’anziana fortunatamente non ha subito conseguenze fisiche importanti, se non un’abrasione nel punto dove è stata strappata la catenina. Nei prossimi giorni ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto dell’uomo che al suo attivo, avrebbe anche alcuni precedenti specifici. Alcuni giorni fa un furto simile è stato messo a segno, sempre ai danni di un’anziana che si era fermata a guadare le vetrine di un negozio, in Cortevecchia. Era ferma insieme al figlio, quando si è sentita strattonare da dietro, all’altezza del collo: anche in questo caso è stata rubata una catenina d’oro, ma il responsabile era riuscito a fuggire.

cri.ru.