Furto sventato in centro, l’appello di Nanni (Pd): "Più controlli e videosorveglianza"

Un tentativo di furto – l’ennesimo – sventato dalla prontezza delle commesse di un negozio di cosmetici e articoli per la casa di via Garibaldi. L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, non è sfuggito all’attenzione del consigliere comunale Pd Davide Nanni il quale – in una riflessione affidata ai social – allarga lo sguardo al fenomeno dei furti in centro, a cavallo di Ferragosto. "Episodi come questo – scrive il consigliere comunale sulla sua pagina Facebook – in questi giorni che precedono il Ferragosto, si stanno ripentendo con insistenza preoccupante e spesso costringono gli esercenti a pagare vigilantes privati (chi può permetterselo). Fortunatamente il tentativo di furto, in pieno centro, è stato sventato dalla prontezza dell’intervento delle commesse". "So che le forze dell’ordine fanno quello che possono per presidiare il territorio – prosegue Nanni nella riflessione – nonostante la carenza di organico importante che ormai è sotto gli occhi di tutti: i controlli sono sempre più radi, anche quelli della polizia locale". Di qui l’interrogativo, dal sapore politico. "Mi chiedo e chiedo a chi governa la nostra città e il nostro Paese – scandisce – se dopo tanti anni di retorica accesa sul problema sicurezza, non sia arrivato il momento di assumere più agenti e aumentare la rete di videosorveglianza urbana. I ladri, purtroppo, non vanno in vacanza".