I predoni dei campi a Ferrara: razzia di trattori, bottino da 130mila euro

Ferrara, 15 settembre 2023 – Ancora razzie nelle campagne. E stavolta il colpo è stato grosso. Almeno dal punto di vista del valore economico del bottino, che si aggira intorno ai 130mila euro. I malviventi si sono fatti impossessati di due trattori marca John Deere, mezzi agricoli prodotti da una nota azienda statunitense. Il raid è avvenuto nella notte tra ieri e mercoledì non lontano da Cona. Nel mirino dei banditi è finita l’azienda agricola di Federico Grego, in via Palmirano.

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti, nel cuore della notte. Con il favore del buio e della relativa tranquillità della zona, i ladri hanno raggiunto lo spiazzo nel quale si trovavano i due trattori, con ancora agganciate le attrezzature da lavoro. Rapidamente e con una precisione che tradiva una certa competenza in materia, hanno ‘liberato’ i John Deere dalla strumentazione e poi li hanno portati via. In un lampo sono svaniti così come erano arrivati. Secondo le prime ricostruzioni, i predoni delle campagne si sono allontanati con il loro ricco bottino in direzione Gaibanella, fuggendo attraverso i campi.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato lo stesso titolare dell’azienda che, giunto al lavoro, si è accorto della scomparsa dei due mezzi. "Si tratta di professionisti – spiega Grego –. Lo si capisce da come hanno smontato le attrezzature. Sicuramente saranno già in direzione di qualche mercato nero all’estero, nei Balcani o nell’Est Europa. Il lavoro va avanti – aggiunge –, ma in questo momento quei trattori servivano. E il valore economico, purtroppo, è importante". La speranza di ritrovarli è poca, ma è comunque l’ultima a morire. L’imprenditore ha subito sporto denuncia ai carabinieri che hanno effettuato un primo sopralluogo sul posto per raccogliere ogni elemento utile. Il furto dell’altra notte è solo l’ennesima conferma di come le nostre campagne, con le loro aziende agricole, siano uno dei bersagli privilegiati dei malviventi.

"A mio padre, qualche tempo fa, è stato rubato un furgone – conclude Grego –. Ma un furto così ‘corposo’ non lo avevamo mai subito". Ma non sono solo i mezzi a finire nel mirino dei ladri. A sparire sono infatti anche (e soprattutto) gasolio a attrezzi. Un copione che gli imprenditori del Ferrarese ormai conoscono fin troppo bene.