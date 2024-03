Fusari (Ac): "Un bel risultato. Ma sui ’volumi’ errore cruciale"

"Sono felice per la riapertura di una fra le arterie stradali più importanti della città, in un quartiere che dopo la riqualificazione, è oggettivamente molto più bello". L’ex assessora all’Urbanistica Roberta Fusari, attualmente capogruppo di Azione Civica, con l’onestà intellettuale che la caratterizza, ammette che quella di ieri è stata "una riapertura fondamentale". Il riferimento è la riapertura in entrambi i sensi di percorrenza di via Darsena. Uno dei "due punti forti, assieme alla riqualificazione della Darsena" dell’intero Piano Periferie. Progetto, quest’ultimo, tenuto a battesimo proprio da lei nel 2016 – beneficiario di un cospicuo contributo nel 2018 – e ora, rimodulato, portato a termine dall’amministrazione Fabbri. Ci sono, nella rimodulazione "pur legittima" operata dall’attuale maggioranza, sulle quali Fusari avanza qualche perplessità. La prima è proprio sui "volumi" che la giunta "ha stralciato di netto dal nuovo piano". "Si trattava – spiega la consigliera – di volumi ipotizzati come nuove costruzioni a ‘servizio’ della Darsena riqualificata. Non si sarebbe trattato di palazzoni, come è stato riferito erroneamente, bensì di piccoli edifici con ristoranti e luoghi di aggregazione". Ma, precisa Fusari, "era un progetto ipotetico, fermo rimanendo che l’idea era quella di trasferire la caserma della Polizia Stradale da corso Ercole d’Este all’area dell’ex Mof". Proprio nell’area nella quale l’amministrazione attuale ha, tra le altre cose, eliminato il progetto di realizzazione del multipiano. "Anche lo stralcio del parcheggio multipiano, per lasciare spazio a un parcheggio a raso – spiega Fusari – è un errore. Quel parcheggio sarebbe stato ambientalmente compatibile e avrebbe concentrato in un unico punto i veicoli. Così facendo, ci sarà invece una dispersione delle macchine in tutta l’area. E poteva essere un punto di appoggio anche per i residenti del centro". Ma, sarebbe stato a pagamento? "Nessuno lo ha mai detto – argomenta l’ex assessore – . La realizzazione dell’opera era già finanziata: non c’era bisogno di ‘rientrare’ delle spese con i ticket". Sulle volumetrie previste nel progetto originario, Fusari dettaglia la visione "strategica" che mosse la precedente giunta a fare un certo tipo di scelta. "I terreni sui quali sarebbero sorti quegli immobili – spiega – sono tutti di proprietà comunale. Quindi organizzare un bando per nuove costruzioni e nuove attività avrebbe portato introiti anche al Comune". Il cantiere? "Gestitito malissimo"

f. d. b.