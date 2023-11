Fusari e Maresca su Fabio Anselmo: "Una candidatura che ci onora ma stop al tifo, noi non urleremo"

Il problema non è la candidatura di Fabio Anselmo "della quale siamo onorati, assieme a quella di Laura Calafà", il problema è la politica urlata. E tutto il cancan che si è creato a seguito della dichiarazione, da parte del legale, di essere disponibile a correre come sfidante di Alan Fabbri per il centrosinistra. Azione Civica e Ferrara Bene Comune portano al tavolo della discussione un’argomentazione metodologica ma profondamente politica. Che, in qualche modo, denuncia una certa irritazione rispetto alle dichiarazioni e alle iniziative – per lo più intraprese sui social – delle persone che, a fronte della sola disponibilità di Anselmo, si stanno stracciando le vesti deviando dal solco di dibattito che il Tavolo dell’Alternativa ha faticosamente costruito in questi mesi. "Per mesi abbiamo lavorato intensamente, noi civici di Azione Civica e di Ferrara Bene Comune, insieme con le altre forze politiche del Tavolo dell’Alternativa. E’ stato faticoso, ma anche entusiasmante toccare con mano che c’è ampia convergenza fra organizzazioni e persone che pure hanno idee e storie tanto diverse – si legge in una nota congiunta firmata dai civici - . D’altra parte, c’è veramente tanto da fare per riparare ai guasti che in questi anni hanno fatto Alan Fabbri e la sua amministrazione. Lungo questo percorso ci siamo trovati sostanzialmente tutti d’accordo e abbiamo messo nero su bianco l’elenco condiviso delle cose da fare per dare un respiro e una prospettiva alla città, recependo tante proposte e sollecitazioni che in questi mesi sono venute dalla società civile. In queste settimane ci siamo dati l’obiettivo di allargare il confronto a quei gruppi di cittadini che in questi mesi sono intervenuti per dare un futuro alla città". "Ora – proseguono - succede che, mentre diversi partiti sono impegnati nelle discussioni dei rispettivi congressi, viene lanciata sui giornali la corsa a candidature a sindaco senza che ci sia una reale e piena condivisione all’interno del Tavolo dell’Alternativa. E subito si scatena su social e stampa un coro di tifoseria che nulla ha a che vedere con i contenuti e gli obiettivi che abbiamo in questi mesi condiviso". È questo il nodo politico: secondo i civici l’alternativa ad Alan Fabbri non ha bisogno di tifo da stadio, ne tanto meno di hooligans. Perché, scrivono, "in questi anni Fabbri, Lodi, Sgarbi e il senatore Balboni, alzando i toni, hanno ben saputo coprire il vuoto delle cose non fatte e delle tante occasioni perdute per la città". "Noi non urleremo – scandiscono Azione Civica e Ferrara Bene Comune - Invitiamo quindi a tornare ad una pacata discussione sui contenuti. La candidatura giusta per battere Fabbri sarà quella capace di ascoltare i problemi della gente e di tenere unita una coalizione più ampia possibile, di riportare la discussione sui contenuti che servono per ridare una speranza a questa città". È evidente che per storia politica e formazione, sia Roberta Fusari che Dario Maresca, rispettivamente capigruppo di Azione Civica e Ferrara Bene Comune, non siano particolarmente affini all’avvocato Anselmo. Ma "noi la calmata la chiediamo alla sua tifoseria, non a lui: la sua candidatura ci onora", dice Fusari.

Federico Di Bisceglie