Fusione Aleotti-Bachelet. La Provincia boccia il piano: "Ora la palla alla Regione"

Si è conclusa con sette voti favorevoli e dieci contrari la Conferenza provinciale di coordinamento per l’istruzione, chiamata a decidere per la fusione tra gli istituti Aleotti-Dosso e Bachelet. Un sì unanime invece, sia dai Comuni sia dalle scuole coinvolte, per l’accorpamento dell’istituto comprensivo 4 di Cento agli istituti comprensivi 2 e 3. Per quanto riguarda gli istituti ferraresi, come spiega il presidente della Provincia di Ferrara Gianni Michele Padovani, "i sette Comuni presenti nella Commissione hanno votato a favore, mentre nove dirigenti scolastici e il provveditore hanno votato contro questa scelta, ritenendo un’idea migliore unire le scuole di Porto Garibaldi e Comacchio, subito smentita dalla vicesindaco Maura Tomasi, che ha spiegato quanto sia un territorio fragile e difficile, con un abbandono scolastico importante. Questa idea non è però stata oggetto di proposta". Le due scuole, che temono l’accorpamento, sono sul piede di guerra, sostenendo che la decisione sia stata presa senza consultare la dirigenza degli istituti. "Il dialogo lo abbiamo avviato – chiarisce Padovani –, ma a seguito dell’intervento della Regione e delle varie interlocuzioni del presidente Stefano Bonaccini con il ministro Valditara, alla riunione del 21 dicembre venivamo informati che non c’era possibilità di una proroga in cui speravamo molto, quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù e avanzare una proposta. L’ ufficio scolastico della Provincia ha informato le due presidi, ma il Governo ha deciso di fare questi accorpamenti, ci è stata chiesta una proposta ed è quello che stiamo facendo. L’ipotesi di questa fusione era stata comunicata alla direzione scolastica provinciale, ma è stato tutto molto veloce, non vi è stata una vera e propria concertazione".

Per la Regione è infatti prevista la riduzione di 14 autonomie scolastiche, sia istituti comprensivi sia istituti superiori. "Dalla prima riunione di agosto – così il presidente della Provincia – Ferrara doveva avere tre istituti in meno rispetto all’attuale anno scolastico, poi con varie interlocuzioni siamo riusciti ad arrivare a due, ma i tempi e i modi li abbiamo saputi precisamente il 21 dicembre, quando ci hanno chiesto una proposta a stretto giro, si sperava in una proroga da parte dello Stato, ma non c’è stata. Noi trasmetteremo ora la proposta e i verbali delle riunioni della conferenza di coordinamento e della commissione di concertazione con i sindacati alla Regione, che da qui trarrà le sue considerazioni". Molto negativi i sindacati, che vedono in questa unione una penalizzazione dei lavoratori della scuola Fgu Gilda - Unams, Gilda degli Insegnanti e Anpa segnalano che le fusioni avranno "importanti conseguenze per l’utenza. Le decisioni comporteranno sostanziali modifiche già dal 1 settembre 2024, quindi le scelte delle famiglie verso le scuole dovranno tenere conto della riorganizzazione della rete scolastica".