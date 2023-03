Fusione della Camera di commercio Primo consiglio, conto alla rovescia

FERRARA

Ci siamo. La Regione ha sciolto la riserva e, finalmente, si sono delineati gli equilibri del costituendo Consiglio della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. Come era stato fissato negli accordi tra le associazioni di categoria, i componenti ferraresi saranno undici. Non solo, l’insediamento del nuovo Consiglio è fissato mercoledì 5 aprile in mattinata. Chiaramente nella sede della Camera di Commercio di Ravenna. Gli equilibri, come detto, sono stati rispettati. Per Ascom entrano nell’organo camerale presidente provinciale e direttore Marco Amelio e Davide Urban. Sempre sul lato commercio, entra anche il direttore di Confesercenti, Alessandro Osti. Confindustria (per parte ferrarese) esprime un seggio che sarà ricoperto dal vice presidente di Confindustria Emilia, Gian Luigi Zaina. L’artigianato, per quanto attiene alla nostra città, avrà tre componenti nel consiglio. Il primo è Paolo Govoni (in quota Cna), attuale commissario straordinario della Camera di Commercio estense. Per questo mandato Govoni ricoprirà la carica di vicepresidente. Il presidente, come recitava d’altra parte l’accordo, sarà ravennate: Giorgio Guberti. Assieme a lui ci saranno Paolo Cirelli, segretario provinciale di Confartigianato e Federica Vitali (sempre in quota Confartigianato).

A rappresentare la cooperazione sarà il direttore di Confcooperative Ruggero Villani e Chiara Bertelli (Legacoop). Che, peraltro, sono attualmente i coordinatori del Tavolo provinciale dell’imprenditoria. All’agricoltura i due seggi assegnati sono Claudia Guidi (Confagricoltura) e Luca Simoni, direttore di Cia. Potremmo dire che i giochi sono ormai fatti. In realtà, nonostante le trattative per arrivare all’accordo tra le associazioni siano state tutt’altro che semplici, la partita vera inizia ora. Anche perché Ferrara numericamente dovrà giocare con un componente in meno all’interno del Consiglio. Lo strappo di Coldiretti, motivato sulle colonne di questo giornale dal direttore della categoria Alessandro Visotti, ha generato una situazione di ulteriore squilibrio. Ravenna ha conquistato un seggio in più. Ne risulta, dunque, che le proporzioni siano 18 consiglieri ravennati mentre 11 saranno i consiglieri ferraresi. Fortunatamente, nell’ambito delle trattative, il punto di caduta lo si è raggiunto realmente sugli equilibri di giunta. Il primo punto irrinunciabile su cui s’incardina l’intero accordo è quello dell’alternanza sulla presidenza. Durante questo mandato, anche in continuità con lo status attuale, il presidente sarà espressione ravennate. Al termine di questo ciclo, la presidenza della Camera di Commercio accorpata spetterà a un ferrarese.