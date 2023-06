Fusione, prorogati i contributi "In cinque anni oltre sette milioni"

È arrivata una notizia positiva per i Comuni nati da fusione dal 1° gennaio 2014. Dopo l’approvazione di pochi giorni fa da parte di Camera e Senato, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’articolo di legge che assegna contributi economici straordinari per ulteriori cinque anni. Tra i beneficiari del provvedimento, il Comune di Fiscaglia che potrà contare su ulteriori 7,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco Fabio Tosi, che rivolge un plauso a deputati e senatori per aver "ascoltato la voce degli amministratori dei Comuni fusi. Quest’anno sarebbe terminata l’erogazione del contributo straordinario per la fusione – ricorda il primo cittadino -. Io e altri colleghi sindaci di Comuni nati da fusione abbiamo avanzato la richiesta per un rinnovo della misura, anche a fronte delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni: dagli impatti della pandemia, ai rincari di materie prime ed energia, alle ripercussioni del conflitto in Ucraina. Siamo stati ascoltati e non possiamo che esserne contenti". Un motivo di soddisfazione per l’amministrazione Tosi che, comunque, in questi anni ha lavorato in previsione dello scenario peggiore: "Abbiamo condotto la nostra attività amministrativa, consapevoli che il riconoscimento del contributo sarebbe potuto terminare. Per realizzare le nostre progettualità abbiamo puntato sulle candidature a bandi, dai quali abbiamo ricevuto consistenti risorse a fondo perduto e a costo ‘zero’ per le nostre casse comunali. Inoltre, abbiamo avviato un programma di riqualificazione energetica sul territorio, allo scopo di ridurre le spese. Una visione di prospettiva, per garantire un futuro economicamente sereno al nostro Comune. Avere 12 milioni in opere finanziate tramite contributo e poter contare su 1,5 milioni di euro all’anno per i prossimi cinque anni, ritengo sia un risultato positivo, ottenuto grazie al lavoro oculato della nostra amministrazione e dei nostri uffici". E tra gli obiettivi che la giunta Tosi si pone a seguito del riconoscimento delle nuove risorse, c’è l’avvio per step di un piano di riqualificazione energetica degli stabili comunali.

Valerio Franzoni