"Fusione? Tema su cui riflettere. E va discusso con tutti i comuni"

C’è un tema più caldo della primavera che surriscalda, in vista dell’estate, l’Alto Ferrarese. E’ l’ipotesi della ‘Fusione’ di Bondeno con i comuni di Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Terre del Reno. Unirebbe 41 mila abitanti in un territorio vasto. Per il Pd di Bondeno "sarebbe opportuno aprire un confronto e ragionare insieme". Di fatto, il primo a lanciare la riflessione sulla fusione, è stato l’assessore ai lavori pubblici, di Forza Italia, Marco Vincenzi, in occasione del congresso comunale di Fratelli d’Italia. La prova che il tema riguarda tutte le forze politiche in campo. Non c’è di fatto una posizione del Pd che sia a favore o contrario. Per ora c’è solo il lancio del concetto del ‘dovere civico’ e politico di ragionare su questo tema. Da qui però, parte anche un attacco ‘politico’ al sindaco e parlamentare della Lega di Vigarano Mainarda Davide Beragamini, le cui parole, dei giorni scorsi, che affossano ogni possibilità di ‘fusione’, a quanto pare non sono piaciute al Pd di Bondeno che dice: "E’ veramente riprovevole vedere un tema così importante e serio trattato come se fosse una decisione da poco, da dibattito al bar". C’è quanto basta per il Pd di Bondeno, per mettere sul tavolo le carte: "E’ importante incominciare a ragionare di questi aspetti – dice Tommaso Corradi, segretario del Pd di Bondeno – magari anche con strumenti diversi come l’Unione di Comuni. Non possiamo lasciare il tema ad alcune battute ad effetto, senza mai prenderlo in mano". Poi un appunto: "Noi siamo a favore di una discussione sul tema che non comprenda per forza solo Vigarano – premette Corradi –. Non siamo di certo contrari a prescindere, come sembra dire il sindaco di Vigarano, e non siamo nemmeno fissati per una fusione solo con Vigarano, come l’assessore Vincenzi. Però – ammette Corradi – il tema è interessante. Crediamo sia opportuno prendere in considerazione l’argomento".

Claudia Fortini