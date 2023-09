Fusione tra Cidas e ’Le pagine’: "Balzo del fatturato a 72 milioni"

Fusione fatta tra Cidas e Le Pagine. La decisione è stata presa ufficialmente, ed approvata all’unanimità, durante l’assemblea dei soci Cidas che si è svolta giovedì, come già era avvenuto per i soci de Le Pagine il 21 settembre. Questa fusione, che sarà operativa dal primo gennaio del 2024, porterà per Cidas un raddoppio del volume d’affari per il settore educativo, e l’introduzione del settore Cultura che raccoglierà i servizi di gestione biblioteche, archiviazione e catalogazione, che si aggiungono a quelli storici della cooperativa, legati alla cura e assistenza di persone anziane, di persone con disabilità e di minori, accoglienza e all’integrazione dei migranti, trasporti sanitari, mediazione sociale e inclusione lavorativa. Come sottolinea il presidente Daniele Bertarelli questa fusione: "È un fatto molto importante e significativo per il territorio perché unisce due cooperative storiche del movimento cooperativo ferrarese ed insieme costruiamo un’impresa che raccoglie 1800 lavoratori di cui 1200 soci, con un fatturato previsto per il 2024 di 72 milioni e che copre sette regioni e 20 province. Saremo un’esperienza unica nel paese di una cooperativa sociale che si occuperà anche di cultura". Questa manovra sancisce un momento di crescita, non di crisi. Le Pagine ha chiuso positivamente il bilancio 2022, ma continua il presidente Bertarelli "strutturalmente non ha una grande solidità patrimoniale, quindi per dare maggior stabilità ai soci si è pensato, in modo lungimirante, alla fusione, in questo momento in cui le cose vanno bene, per evitare che la situazione diventi critica in futuro e per rafforzare la continuità lavorativa dei dipendenti de Le pagine, di grande valore e competenza. Le persone sono al centro della nostra missione, sia assistiti, anziani, malati, persone con disabilità, rifugiati e bambini, lavoratori. È un investimento che facciamo per il futuro, pensando a chi guarda alla nostra coop per trovare un lavoro, una vita migliore, un progetto strategico importante e di ampio respiro che va a vantaggio delle nuove generazioni nei nostri territori".

All’assemblea era presente anche il presidente di Legacoop Estense, Paolo Barbieri, che si è così rivolto alla platea dei soci: "Il risultato che approva l’operazione di fusione con voto unanime, è frutto di un percorso di informazione trasparente, nello spirito della democrazia e della partecipazione cooperativa. Tengo a sottolineare che in un contesto complesso come quello odierno, segnato dalla crescita dei tassi di interesse e dall’inflazione, operazioni come questa sono necessarie e senza dubbio il miglior modo per affrontare il futuro".