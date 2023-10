Futuri architetti a Villa Mensa

Dopo il cantiere-scuola a cui hanno partecipato i giovani della scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio e del master biennale in Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale, l’Università di Ferrara torna da oggi a Villa Mensa. Continua infatti la proficua collaborazione fra Comune di Copparo e dipartimento di Architettura. Ben 150 studenti del quarto anno del corso di laurea in Architettura, fra cui diversi studenti Erasmus, approderanno a Sabbioncello San Vittore per tre laboratori che si svolgeranno parallelamente negli altrettanti corpi del monumento patrimonio Unesco. Obiettivo elaborare un progetto di restauro.