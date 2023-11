Futuri architetti progettano i restauri di Villa Mensa

In questo mese di novembre termineranno le quattro sessioni di sopralluogo intensivo a Villa Mensa condotte dagli studenti del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara. Dopo il cantiere-scuola a cui hanno partecipato i giovani della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e del Master biennale in Miglioramento Sismico, Restauro e Consolidamento del costruito storico e monumentale, a ottobre hanno preso il via i tre laboratori che indagano parallelamente altrettanti corpi del monumento patrimonio Unesco. Vi sono impegnati ben 150 studenti del quarto anno del corso di laurea in Architettura, fra cui diversi studenti Erasmus, da Messico, Brasile, Romania, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna. Particolarmente soddisfatti i docenti Rita Fabbri e Marco Zuppiroli.