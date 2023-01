Futurismo, così nasce l’avanguardia

di Alberto Lazzarini C’è anche un po’ di Ferrara – e di Cento – nella superba esposizione in corso a Padova dal titolo "Futurismo 1910-1915. La nascita dell’avanguardia". Fra gli oltre cento pezzi ospitati nelle sale del prestigioso Palazzo Zabarella, fanno infatti bella mostra alcune bellissime opere di Gaetano Previati, Achille Funi e del centese Aroldo Bonzagni. Gaetano Previati è presente con tre quadri fra cui l’emozionante "Paolo e Francesca", un grande olio su tela traboccante eleganza, proveniente dal Museo dell’800 di Ferrara. Di Achille Funi si possono ammirare "Famiglia a Tavola" del 1915 e la splendida copertina del libro "Lussuria-velocità" di Marinetti. Oltre ai ferraresi, la bellissima mostra, suddivisa in sezioni, conta capolavori di Boccioni e Segantini, Balla e Carrà, Morbelli, Sironi e Pellizza da Volpedo, Medardo Rosso e Depero. Una particolare sottolineatura merita Aroldo Bonzagni con il dipinto dal titolo "Il veglione alla Scala" realizzato nel 1910. E’ un olio su tela di 100 cm. per 100 cm. La presenza del grande artista centese (1887-1918) è motivata dal fatto che fu tra i firmatari del primissimo manifesto futurista; questo quadro presentato a Padova rappresenta la grande vivacità, il movimento, l’ottimismo che costituivano l’essenza di quel particolare movimento di pensiero...