Futuro del polo chimico Uno studio di fattibilità per ridurre l’acqua prelevata dal fiume Po

di Federico Di Bisceglie

L’obiettivo della missiva inviata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è quello di arrivare alla costruzione di un nuovo accordo di programma. Al centro, il Petrolchimico e i progetti ad esso connessi e segnatamente quelli legati alla diminuzione del prelievo idrico dal Po per il ciclo produttivo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e scambio sul posto e la riduzione delle emissioni di Co2 (gas climalterante) di circa 500 tonnellate all’anno. Tra i soggetti istituzionali che hanno sottoscritto il documento inviato al Mimit, c’è anche l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Che, in un certo senso, ha assunto l’impegno di realizzare uno studio di fattibilità per un progetto che andrà a integrarsi con quello complessivo sull’acqua: "Innovazione e ricerca per il riuso e il risparmio della risorsa idrica per l’uso industriale" .

Al Carlino, il segretario generale dell’Autorità Alessandro Bratti, ha spiegato i primi dettagli di ciò che si intenderebbe raggiungere in termini di obiettivi qualora il progetto fosse realizzato.

Segretario Bratti, di che cosa si tratta?

"L’Autorità finanzierà uno studio di fattibilità con lo scopo di definire e realizzare progettualità innovative finalizzate al riuso delle acque reflue del depuratore cittadino (gestito da Hera) a scopi industriali e nel contempo al risparmio idrico e alla diminuzione (ulteriore) del prelievo dal fiume Po, riducendo quindi la pressione del Polo sulla disponibilità naturale presente nel fiume in particolare nei periodi di carenza idrica".

Se questa progettualità andasse ‘in porto’ costituirebbe in un certo senso un modello, esportabile anche altrove.

"Sì, questa è a ben guardare la finalità. L’Autorità chiaramente in questo momento si è concentrata sul sito Petrolchimico ferrarese, aderendo al documento inviato al Mimit e assumendosi un compito ben preciso sul sito industriale. Anche a seguito della collaborazione avviata con il Comune sul progetto legato anche al revamping del ciclo idrico e alla diminuzione del prelievo dal Po. Detto questo, l’idea è quella di realizzare un modello di riuso delle acque reflue da esportare poi lungo tutto l’asse del Po. Quello di Ferrara potrebbe essere una sorta di progetto pilota".

Quali sono i soggetti coinvolti in questa avventura?

"Lo studio di fattibilità coinvolgerà l’università di Ferrara, il Politecnico delle Marche, le aziende insediate all’interno del Petrolchimico – che chiaramente hanno un ruolo fondamentale in questo senso – ovviamente Hera perché si sta parlando del ‘suo’ depuratore (che attualmente scarica nel Volano) e Atersir".

Al di là dell’adesione al documento inviato al Mimit, che tipo di esito prevede?

"Se l’accordo di programma avesse il ‘cappello’ del Ministero e il Comune non fosse l’unico ‘soggetto attuatore’ del piano sul Petrolchimico, sarebbe sicuramente un bellissimo risultato per la città e per il territorio. Il piano sul revamping e sul ciclo idrico, se attuati, potrebbero dare concreto respiro – anche di prospettiva – all’impianto ferrarese. Il fatto che molti soggetti istituzionali del territorio abbiano aderito è senz’altro un bel segnale. Ci si gioca molto, su questo, in termini di sviluppo della città e non solo".