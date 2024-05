Futuro di sfruttamento: "Pagano 5mila euro per approdare in Italia. Io la chiamo mafia"

"Ci sono persone che pagano anche 5mila euro per far arrivare in Italia parenti dall’India o dal Pakistan per lavorare, poi si accorgono che quei soldi li hanno versati a società o cooperative fantasma. Così sbarcano nel nostro paese e si trovano senza lavoro, senza niente, allo sbando", porta alla luce alcune pieghe del fenomeno del caporalato Gianfranco Tomasoni, 62 anni, allevatore di bovini. Di padre in figlio.

Viene da Brescia Tomasoni, da quando era un ragazzino abituato a rimboccarsi le maniche. L’imprenditore, che fa parte dell’associazione di categoria Cia (Confederazione italiana agricoltori) possiede in Lombardia due allevamenti, negli ultimi anni ha comprato alcune stalle a Migliaro e Portomaggiore. Gli altri si arrendono e vendono, lui resiste e si amplia. "Ho alcuni allevamenti proprio nel paese dove più forte è il caporalato, le inchieste, le operazioni messe in atto dai carabinieri, i blitz hanno inferto un duro colpo a questa piaga. I criminali di maggiore spessore si sono scottati, ma sono convinto che altri magari di minor cabotaggio sono pienamente operativi", sostiene. Nelle stalle di Tomasoni lavorano ragazzi che provengono dall’India, sono tutti in regola, pagati al centesimo, contributi versati, un lasciapassare per la porta della dignità. "Sono bravi, si rimboccano le maniche ogni giorno. E del resto anche in questo settore devi sudare sette camicie per trovare manodopera. Non c’è un italiano nemmeno a pagarlo oro. I miei dipendenti sono tutti stranieri, la maggior parte indiani. E’ anche per questo che il caporalato attecchisce e che, secondo me, difficilmente morirà. C’è gente costretta ad assumere persone in nero perché non trova nessuno. E senza personale come fai, chiude l’azienda? Siamo alla follia".

Negli ultimi dieci anni è scomparsa una stalla su cinque (20%) sotto i colpi del clima, dei bassi prezzi pagati agli allevatori, della difficoltà a trovare manodopera. Il figlio Roberto studia per diventare veterinario. La figlia Valentina quando può l’aiuta con gli allevamenti. Lui comunque non si arrende. Anzi. In pochi anni ha comprato tre stalle, 1800 capi, 300 ettari dove coltiva tutto quello che serve alle sue mucche. E’ abituato da sempre a lottare per superare gli ostacoli. "Si scambiano i permessi di soggiorno, ci sono persone che lavorano senza avere documenti, clandestini – riprende –, cooperative create ad hoc proprio per partecipare ai click day del Decreto Flussi, fanno finta di assumere personale, incassano i soldi dai parenti e spariscono. Sono organizzazioni a delinquere a tutti gli effetti. Tra l’altro siccome quel contratto l’hanno stipulato con queste società fantasma non possono nemmeno essere assunti da altre imprese. Anche a me hanno chiesto di assumere due ragazzi, che arrivavano dall’India, che si trovavano in quel limbo. Ma nonostante l’interessamento della mia associazione di categoria e della questura di Napoli, città dove si trovava la società fantasma, non è stato possibile venire a capo di quella situazione così aggrovigliata. E io non prendo certo gente in nero. Quello che succede lo chiamo sfruttamento, io lo chiamo mafia".

Mario Bovenzi