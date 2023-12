Futuro Possibile, la nuova edizione

È attiva la nuova edizione di Futuro Possibile. Il progetto è promosso da Informagiovani dell’U.O. Nuove Generazioni del Comune di Ferrara in collaborazione con il Centro Studi Opera Don Calabria ‘Città del ragazzo’ di Ferrara finanziato dal piano per il benessere sociale e sanitario del distretto centro nord. Scopo del progetto è avvicinare al mondo del lavoro i giovani, che non studiano e non lavorano (NEET) attraverso un percorso con un incontro iniziale, poi corso di formazione di 45 ore per fornire le conoscenze di base per l’inserimento aziendale. Inoltre, work experience di 2 mesi retribuita, consulenza individuale finalizzata alla stesura di un progetto professionale. I requisiti della selezione, possono partecipare i cittadini che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non compiuto il ventottesimo anno di età essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia.