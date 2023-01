’Futuro possibile’, più opportunità per i giovani

’Progetto Neet - Futuro Possibile’ è il pacchetto che il Comune ha predisposto per coinvolgere i ragazzi disoccupati che non sono inseriti né in un percorso di formazione né in un’esperienza lavorativa. L’offerta è dedicata a 20 giovani Neet, che si riferisce a persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni non compiuti al momento dell’adesione, che non sono occupati a livello professionale e nemmeno in percorsi di istruzione o formazione.

Frutto della collaborazione tra Informagiovani dell’Unità operativa Nuove Generazione del Comune e il Centro Studi Opera don Calabria ‘Città del ragazzo’ con il finanziamento dei fondi della Regione, il progetto ’Futuro Possibile’ è rivolto a giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico e che siano in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Altro prerequisito è che siano residenti nel territorio dei comuni della provincia di Ferrara, grazie alla possibilità data dalla Regione, di ampliare le opportunità per i giovani disoccupati. La partecipazione prevede un colloquio per l’orientamento lavorativo a cura degli operatori di Informagiovani, l’inserimento in un percorso formativo della durata di 30 ore e quindi l’attivazione di una work experience di 2 mesi nelle aziende aderenti. I percorsi di formazione riguarderanno tra gli altri: competenze per l’ingresso nel mondo del lavoro ; competenze informatiche per lavorare in ufficio.