Futuro Vm, giorni decisivi "Da definire 105 posizioni"

Con l’apertura di Stellantis a una nuova procedura di uscita volontaria dei lavoratori, tra i quali anche 105 dello stabilimento centese, si va alla fase due di completamento del percorso di riduzione di personale, già discusso e accordato coi sindacati che però, nutrono dubbi su uno dei punti dell’accordo collettivo nazionale del 27 febbraio, non firmato da Fiom. Stellantis infatti, parla di favorire chi possa maturare i requisiti per la pensione in 48 mesi, chi intende perseguire diverse opportunità esterne anche attraverso percorsi supportati dall’azienda e infine, ai lavoratori interessati viene riconosciuta una somma lorda come incentivo all’esodo. "E’ questo terzo punto che va verificato: se le condizioni siano uguali a quelle dell’accordo siglato a novembre – spiega Giovanni Verla, segretario generale di Fiom Ferrara – lo faremo la prossima settimana in Vm a Cento. A livello nazionale la Fiom non ha firmato l’accordo quadro perché manca una discussione sul piano industriale per il gruppo, così come per Cento, di investimenti materiali o in prospettiva, non stiamo vedendo ancora nulla. Se con questa procedura si andrà a chiudere quanto già deciso a novembre in materia di uscita volontaria di lavoratori, ora la discussione dovrà ripartire per il piano industriale e il futuro di Vm sulla continuità produttiva per chi rimarrà, cioè 400 lavoratori". E si fa il punto di quanto successo finora.

"A novembre era stato firmato l’accordo per la gestione di 300 persone: 160 di uscita volontaria incentivata che sono andati via entro il 31 dicembre 2022 e 140 che potevano essere assorbiti dalla Maserati di Modena per un ampliamento – spiega – a spostarsi però hanno deciso solo in una trentina. Si è dunque aperta la fase 2, aprendo per 105 unità un nuovo percorso di uscita che, ribadiamo, dev’essere solo su scelta volontaria e non su decisioni unilaterali dell’azienda". La scelta che stanno prendendo i lavoratori, dunque, pare essere quella di uscire dal mondo Fiat, di cui è indicativa la scarsa adesione allo spostamento alla Maserati. "Dei 160 che sono già usciti – è il quadro di Verla – molti hanno trovato lavoro fuori dalla provincia ferrarese, spostandosi nel modenese e nel bolognese, c’è stato chi si avvicinava alla pensione e una parte ha preferito uscire dall’azienda prendendo l’incentivo economico valutando poi il da farsi perché nutrivano dubbi su quanto indicato a proposito del piano industriale per Vm". Ovvero l’eliminazione entro il 2023 della linea V6 di motori diesel che era la principale dell’azienda centese e l’implemento di quella legata ai motori marini e industriali.

Laura Guerra