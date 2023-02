G20 spiagge, il futuro delle città del turismo

Ha partecipato anche l’amministrazione comunale di Comacchio, al tavolo che si è svolto ieri nella sala Capranichetta in piazza Montecitorio a Roma con il governo e i rappresentanti del ‘G20 Spiagge’, il network delle ventisei città balneari italiane con oltre un milione di presenze turistiche nel corso dell’anno. Nella Capitale, infatti, si è tenuto il secondo ‘Focus delle città balneari italiane – Proposta per lo status di città balneare’, che ha visto la presenza del ministro al Turismo Daniela Santanché, di parlamentari e rappresentanti di associazioni del settore turistico.

In rappresentanza del Comune di Comacchio era presente l’assessore con la delega al Turismo, Emanuele Mari. "Accogliamo favorevolmente e con fiducia la disponibilità del governo a ragionare con le località turistiche più affermate d’Italia in merito al più strategico dei temi del G20 Spiagge – ha dichiarato l’assessore –, ovvero l’istituzione dello ‘Status di Città Balneare’. Già da tempo, come Comune di Comacchio, abbiamo aderito a questa richiesta, condividendo in pieno l’obiettivo degli altri Comuni Italiani del G20 di poter affrontare, grazie a un insieme di nuove norme giuridiche, gli enormi problemi, dati dall’aumento degli abitanti nei comuni costieri nel periodo estivo, in termini di sicurezza, viabilità, della gestione rifiuti e quant’altro, con la conseguenza che le amministrazioni locali faticano a far fronte all’aumento delle spese e quindi alla necessità di offrire all’ospite servizi che siano sempre più qualificati". Una necessità – ha concluso Mari – quella del riconoscimento di ‘città balneare’ che è stata rimarcata ieri dagli amministratori dei ventisei Comuni del ‘G20 Spiagge’ che erano presenti, pronti ad impegnarsi per portare avanti le istanze del territorio".

v. f.