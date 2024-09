G7 Ortigia, ortofrutta al centro: "Una vetrina per tutto il settore"

Il G7 Agricoltura e Pesca, che si svolge in questi giorni a Ortigia, vede il protagonismo dell’ortofrutta italiana grazie alla presenza dei vertici di Cso Italy, Fruitimprese e Assomela, che hanno riportato commenti grandemente positivi sull’iniziativa voluta dal Mipaf, ritenuta "bella e utile". Il loro stand collettivo ha richiamato grande attenzione da parte dei numerosissimi visitatori di Divinazione Expo 2024. Paolo Bruni, presidente di CSO Italy, si è detto soddisfatto di presenziare all’evento, contornato dalla bellissima cornice di Ortigia, e della possibilità di avere un faccia a faccia con il consumatore, a cui mostrare i loro prodotti di eccellenza. Aggiunge inoltre che la crisi dei consumi di ortofrutta è uno dei problemi più rilevanti del settore, in quanto dal 2022 gli acquisti al dettaglio delle famiglie italiane sono diminuiti di 800 mila tonnellate, ovvero del 15% in soli due anni. Per quanto i dati del primo semestre del 2024 indichino una sostanziale stabilità, il presidente di CSO Italy ritiene che i quantitativi necessitino di un sostanziale rilancio. Bruni dichiara inoltre che i numerosi convegni e i temi trattati a Ortigia hanno dato prova di quanto il sistema agroalimentare sia fondamentale per l’economia italiana. Anche Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, ha ritenuto la manifestazione molto ben riuscita e proficua. Salvi prosegue elogiando l’evento, "una grande festa dell’agroalimentare italiano", e la location meravigliosa, scandita da stand diffusi che hanno riscosso un vero successo, così come i tanti incontri in programma.

Presente il ministro Lollobrigida, che si è confrontato con le associazioni su argomenti di loro particolare interesse, come la spinosa questione della politica europea che impone una riduzione dei fitofarmaci, i quali – lamenta Salvi – "ci fanno più male del cambiamento climatico".

Ha presenziato a Ortigia ancheGiovanni Missanelli, direttore di Assomela, presentando un grande classico delle eccellenze italiane: la mela. "Ortigia ci ha offerto l’opportunità", dichiara Missanelli, "di svolgere incontri utili per affrontare le sfide di stringente attualità" che l’Italia ha davanti.