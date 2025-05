Gabbari: "Potenziare la linea ferroviaria?. Basta sprechi di risorse"

"Non facciamo progetti faraonici, per non correre il rischio di realizzare opere inutili che oltretutto deturpano per sempre il territorio". Lo dice Dario Gabbari (nella foto), consigliere comunale a Codigoro, a nome di tutta l’opposizione, che aggiunge: "in quest’ultimo periodo si stanno leggendo interventi sulla necessità di incrementare il trasporto ferroviario della nostra provincia con la realizzazione di una linea Ferrara-Lidi già esistente fino ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Interventi che nel loro svolgersi hanno anche, in alcune occasioni, parlato del prolungamento della linea, cosiddetta, Codigoro-Falco".

L’esponente del partito di Giorgia Meloni, parla di una linea ferroviaria che tagliando diversi poderi agricoli collega la stazione ferroviaria di Codigoro con lo stabilimento di Conserve Italia. "Si tratta di una linea costruita poco prima del 2000, che avrebbe dovuto portare ulteriore beneficio allo sviluppo di quella che oggi è l’area industriale del paese – prosegue il rappresentante della minoranza consigliare –, costata parecchie risorse finanziarie pubbliche, se non ricordo male quasi 5 miliardi delle vecchie lire".

Gabbari sottolinea ironicamente che "a parte qualche convoglio che si conta sulle dita di una mano, passato probabilmente, penso, per collaudarla, quella tratta ferroviaria non è mai stata utilizzata e ci domandiamo il perché. Credo che i codigoresi tutti e gli agricoltori penalizzati per sempre meritino una risposta da chi gestisce questo comune, ora come allora". E si chiede "ha forse dei problemi strutturali e non può essere utilizzata, manca di autorizzazioni? Si è trattato di un utilizzo di denaro pubblico fine a se stesso. Interventi tutti con la prospettiva di possibili benefici futuri, ma i dati parlano da soli, poiché il nostro paese subisce un continuo ed inesorabile declino".

cla. casta.