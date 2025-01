"Gabbie con le mie reti da giardino. Arma nella guerra al granchio blu"

I pescatori, stremati dall’invasione del granchio blu, le stanno tentando tutte. L’ultima strada, nella lotta per difendersi dall’avanzata, è quella di bussare alle porte di chi costruisce le reti per i giardini per usare quella maglie a prova di granchio per fabbricare recinzioni, gabbie, nasse. Orietta Caravita non c’avrebbe creduto mai. Porta avanti l’azienda di famiglia la ’Caravita recinzioni’ di Bagnacavallo, in Romagna, insieme al fratello Giorgio. L’hanno aperta nel lontano 1969 i genitori. Alcuni mesi fa ha cominciato a varcare l’ingresso dell’impresa, che dà lavoro a 15 dipendenti, gente nuova, facce mai viste. "Erano pescatori, erano molto interessati alle reti, facevano domande. Volevano sapere se resistevano all’acqua", racconta Orietta. Erano in trasferta, venivano da Goro, stavano lottando contro quella che era per loro un’apocalisse, un flagello venuto da lontano – le coste dell’America – che stava trasformando gli allevamenti in un cimitero di gusci. "L’alieno, il mostro che ci ha mandato in rovina", dicono, gli occhi alle barche ferme sul molo di Goro. "Sapevo quello che succedeva nel Delta del Po, a Goro, a Porto Tolle – racconta –, a quel punto mi sono informata meglio e ho capito che il mio lavoro poteva rappresentare un aiuto a quel mondo". Orietta – abituata a rimboccarsi le maniche già quando era bambina – si mette al volante, sale sul furgone. Davanti un bel po’ di strada da macinare, nel vano dietro 50 anni d’esperienza nella produzione di reti di ogni tipo. "Per mesi ho fatto la spola al volante, raccoglievo le ordinazioni, riempivo il furgone e un giorno alla settimana partivo". Il fatturato sale. "Ho portato chilometri di rete, la richiesta aumentava di giorno in giorno". E allora decide di aprire una sede a Goro. "Siamo lì – spiega ancora – tutti i martedì e in altri giorni su appuntamento". Via Provinciale 24, dove c’è l’impresa, punto di riferimento per chi ancora tenta di difendere le vongole sopravvissute alle chele che si chiudono, spaccano, divorano. Incontra gli allevatori di cozze, vongole e tartufi di mare, attività devastate dal granchio blu. "Per andare loro incontro ho ridotto i miei margini al minimo", ci tiene a precisare, con il cuore vicina a quella gente stremata da una battaglia infinita, senza soldi per arrivare a fine mese, alle prese con rate dei mutui per barche e case. Rate rimaste indietro. Alcuni ormai in fuga da un mondo che non c’è più. "Forniamo – elenca – reti per recinti in mare, per la costruzione di nasse, per porta esca. Sono realizzate per durare a lungo, per resistere in acqua, alle tenaglie dei granchi". Non hanno lasciato i giardini, il loro settore principale, le loro radici. Ma, dalle rose ai granchi, Orietta non c’avrebbe creduto mai.